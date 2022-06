Orvieto, tutto pronto per il volo della Palombella. Dopo la pandemia si torna alla tradizione

Tutto è pronto in piazza Duomo a Orvieto per il volo della Palombella che domenica 5 giugno alle 12 in punto, allo sventolare del fazzoletto bianco dalle mani del vescovo, scenderà dalla torre campanaria della Chiesa di San Francesco fino al baldacchino costruito sul sagrato della Cattedrale.

Dopo i divieti dei due anni di pandemia torna la festa più amata dagli orvietani, la Palombella, e torna nel pieno della tradizione che vuole la colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, scendere sul Cenacolo degli Apostoli, nel giorno della Pentecoste. Il volo della candida palomba sarà come sempre guidato da un filo metallico tirato allo scopo lungo via Maitani e l'animale, come ormai da tempo, non è più legato alla raggiera ma ben protetto da scoppi e mortaretti all'interno di un tubo di plexiglass. Come tradizione vuole, la colomba al termine del volo, sarà recuperata dai valletti dell'Opera del Duomo e portata al palazzo di piazza Duomo dove il vescovo la consegnerà ad una coppia di sposi che ne avranno cura per sempre.

E la cerimonia, intensa e emozionante, vedrà quest'anno un triplice debutto perché è la prima Palombella sia per la sindaca Roberta Tardani (nel 2019 fu eletta al ballottaggio che venne svolto dopo la Pentecoste), sia per il vescovo Gualterio Sigismondi, insediatosi a capo della Diocesi Orvieto-Todi nel maggio 2020 in piena pandemia, e sarà la prima volta da “padrone di casa” per Andrea Taddei, presidente dell'Opera del Duomo dal dicembre 2020.

La celebrazione fu istituita agli inizi del XV secolo per iniziativa della nobildonna Giovanna Monaldeschi della Cervara, rappresentante di una delle famiglie più antiche e importanti della città. La tradizione vuole che in base alla fluidità del movimento del volo della Palombella, si traggano auspici per l’anno agricolo, è per questo che piazza Duomo si riempie di cittadini e turisti tutti con il naso all'insù a seguire il percorso della colomba che si spera sempre senza intoppi. Negli anni 2020 e 2021 non fu possibile far svolgere il volo della Palombella, così l'Opera del Duomo ne consegnò una, nel 2020 ai medici e operatori sanitari in lotta contro la pandemia, e nel 2021 scelse di consegnarla agli studenti delle scuole superiori della città e, quindi, idealmente a tutti i giovani che, più di altri, hanno subito le limitazioni alla socialità imposte dalla pandemia tra cui la prolungata chiusura delle scuole. Quest'anno si riavvolge idealmente il nastro e si torna alla tradizione.

Nel pomeriggio spazio alla chiusura degli eventi di “Orvieto in Fiore”: alle 17 da piazza Cahen uscita del Corteo di Orvieto in Fiore, composto dal Gruppo Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto, giudice e damigelle che portano il Palio con la colomba, nobili e rappresentanze dei Quartieri, Balestrieri, Musici di Grutti, Il Popolo in Fiore, Corteo dei Popolani di Matilde di Montefiascone. Infine alle 18 in piazza del Popolo si aprono le ostilità del "Palio della Palombella" con il Torneo dei Balestrieri, la premiazione delle infiorate e l'assegnazione del Palio, esibizione di Sbandieratori e Musici.