Orvieto, turista dimentica dove ha parcheggiato l'auto: l'aiutano i carabinieri

Una piccola disavventura è quella capitata ad un turista in visita a Orvieto che, giunto in città per una giornata all’insegna dell’arte e della cultura, nel momento di andare a riprendere la propria auto, probabilmente un po’ per stanchezza un po’ per la poca conoscenza della zona, si è dimenticato dove l'aveva parcheggiata. Nonostante avesse cercata a lungo la vettura, a nulla erano serviti i suoi sforzi, poiché della macchina non vi era alcuna traccia, tanto che, a un certo punto, la paura che fosse stata rubata cominciava a divenire una quasi certezza.

L’uomo, un turista di origini straniere, che ben poco conosceva del territorio e di quelle che potessero essere le modalità per agire in casi del genere, aveva però l’intuizione di rivolgersi ai Carabinieri, ai quali ha raccontato, con non poche difficoltà, la vicenda in cui si era sfortunatamente ritrovato.

I militari dell’Arma, comprendendone il disagio, si sono subito attivati anche informando le altre Forze dell’ordine presenti sul territorio per concorrere nelle ricerche della vettura al fine di risolvere la situazione e, in poco tempo, insieme sono riusciti ad individuare la macchina che era fortunatamente ancora parcheggiata là dove il proprietario l’aveva lasciata.

Il turista, felice e finalmente tranquillo, ha ringraziato sentitamente i Carabinieri che lo avevano aiutato, portando con sé, oltre al ricordo di una bellissima città anche quello dei militari dell’Arma.