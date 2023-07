Domenica 16 Luglio 2023, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 22:08







ORVIETO - L’estate ha il suono della musica e il colore di piazze e monumenti unici che diventano spettacolari location per indimenticabili concerti. Con l’arrivo della bella stagione Orvieto cambia volto per sorprendere i turisti in una nuova esperienza di visita della cittadina umbra arroccata su una rupe di tufo e conosciuta nel Mondo per il meraviglioso Duomo e il misterioso Pozzo di San Patrizio. L’estate sarà infatti animata da grandi festival per tutti i gusti e rassegne musicali e culturali di altissimo livello.

Si entra nel vivo dal 20 al 23 luglio in Piazza del Popolo, all’ombra del palazzo che era il simbolo del potere medievale, con la terza edizione di Orvieto Sound Festival, la manifestazione pensata per i più giovani, organizzata dal Comune di Orvieto, Otr Live e diretta dall’attore e conduttore tv Pino Strabioli. Un’edizione dall’anima urban che vedrà alternarsi sul palco Carl Brave (20 luglio), Ernia (21 luglio) e Bresh (22 luglio) prima del grande finale con Alex Britti (23 luglio) che ha recentemente lanciato il suo nuovo album dopo anni di assenza.

Sarà invece Piazza Duomo e la Cattedrale a fare da sfondo ad altri importanti appuntamenti. Il 29 luglio, nell’ambito del Festival internazionale Green Music, sul sagrato si esibirà l’attore e regista Michele Placido in “Il sosia”, uno spettacolo fra teatro e musica dedicato al compositore Franz Schubert. Ad agosto, invece, ci saranno due generazioni di musicisti a confrontarsi. Il 9 agosto due assi del jazz come il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto si esibiranno in un concerto inedito con le figlie Oona Rea e Beatrice Gatto mentre il 10 agosto l’incredibile palcoscenico naturale sarà tutto per Frida Bollani Magoni, figlia del pianista Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni. Due appuntamenti, questi, inseriti nella rassegna One-Orvieto Notti d’estate che si svolgerà principalmente nel suggestivo scenario del Giardino dei Lettori della biblioteca comunale.

La lirica e la musica classica saranno le protagoniste al Teatro Mancinelli di Orvieto con Spazio Musica (16 luglio-30 agosto), che oltre ai workshop e ai concorsi per cantanti lirici e direttori d’opera porterà in scena anche il “Don Giovanni di Mozart” e “Un ballo in maschera” di Verdi, e dall’8 al 17 settembre il Festival della Piana del Cavaliere che porterà i più talentuosi musicisti del momento.

Dal 19 al 23 settembre ancora il Teatro Mancinelli ospiterà infine la sesta edizione del festival internazionale dei cortometraggi “Orvieto Cinema Fest” che farà da preludio alla nuova stagione di prosa che si aprirà a ottobre con la prima nazionale del nuovo spettacolo di Vincenzo Salemme.

Questi e molti altri appuntamenti sono inseriti nel calendario unico degli eventi Orvieto Always On (liveorvieto.com/blog/2023/01/01/orvieto-always-on/) che quest’anno è idealmente dedicato al 500 esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli, l’artista che ha decorato con il suo “Giudizio universale” la Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto e ha ispirato anche Michelangelo per la Cappella Sistina. Per celebrare questa ricorrenza l’Opera del Duomo di Orvieto ha organizzato una serie di appuntamenti che culmineranno, dal 22 al 24 settembre, nel suggestivo spettacolo dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi proprio all’interno della Cappella di San Brizio dal titolo “L’Oltremondo, Luca Signorelli a Orvieto”.