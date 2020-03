© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO Il venerdì nero del Coronavirus in Italia ha visto numeri importanti anche in Umbria e un prezzo altissimo pagato dalla città di Orvieto. Nella giornata di ieri, 27 marzo, la città del Duomo ha registrato tre decessi per Covid-19, cheIeri intorno alle 13, al “Santa Maria” di Terni, è deceduto Gilberto Graziani, 72 anni, orvietano, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dal 14 marzo scorso. Sempre ieri alle 13.40, nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, è deceduta una anziana donna orvietana di 88 anni. Le due morti si vanno ad aggiungere al decesso di una donna di 84 anni deceduta nella tarda serata di giovedì all'ospedale di Terni dove era ricoverata dallo scorso 11 marzo. Si tratta di tutte persone anziane, alcune con patologie pregresse, come Gilberto Pistola, 86 anni, deceduto il 19 marzo e Diva Tittocchia, 86 anni, morta il 17.«Ai parenti delle vittime vanno le mie personali condoglianze, quelle dell’amministrazione comunale e l’abbraccio più affettuoso della città di Orvieto». Le parole della sindaca di Orvieto Roberta Tardani. Nella giornata di ieri, inoltre, due casi di positività al Covid-19 hanno interessato nuovamente il “Santa Maria della Stella” di Orvieto. “Si tratta di– riferisce la Usl Umbria 2 - in servizio non in ambito medico né infermieristico. La direzione medica ospedaliera – spiega la nota – ha tempestivamente attivato le misure di sicurezza e tutela della salute previste in questi casi". Il conto dei positivi a ieri vede la città di Orvieto a 37 contagiati, con due nuovi casi, uno sottoposto a ordinanza di isolamento contumaciale presso il proprio domicilio e uno ricoverato.