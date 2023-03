Orvieto. Torna il tradizionale Concerto di Pasqua in Duomo, dirige il Maestro Zubin Mehta

Torna il grande Concerto di Pasqua all'interno del Duomo di Orvieto. Venerdì 24 marzo alle 17.30 Zubin Mehta dirigerà l'Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino nell'evento che aprirà l'edizione 2023 del progetto "Omaggio all'Umbria" diretto dal soprano Laura Musella.



Il programma prevede la sinfonia n.4 in Mi Bemolle maggiore "Romantica" e il "Te Deum" in do maggiore per soli, coro e orchestra di Anton Bruckner, compositore tanto amato dal celebre direttore d'orchestra alla sua 12esima partecipazione alla rassegna musicale.



Il concerto sarà registrato e trasmesso in Eurovisione su Rai 1 il 7 aprile, Venerdì Santo, dopo la Via Crucis e successivamente in replica su Rai 5. L'ingresso al Duomo di Orvieto è libero fino ad esaurimento capienza.





L'evento sarà dedicato «a tutti i bambini vittime di guerra e dei grandi terremoti avvenuti di recente nel Mondo» ha affermato Laura Musella durante la presentazione del cartellone che poi proseguirà con 25 concerti fino al 23 dicembre 2023 in varie città della regione. I temi fondanti del progetto "Omaggio all'Umbria" rimangono costanti anche quest'anno: partecipazione di artisti di fama internazionale, valorizzazione dei giovani talenti musicali e anche del patrimonio naturalistico, architettonico e artistico della regione, ma anche solidarietà con volontari di Unicef Italia raccoglieranno ai concerti offerte per i bambini in difficoltà in tutto il Mondo.