Orvieto, tir carico di legname si ribalta sulla strada dell'Arcone, autista illeso

Traffico bloccato nella mattina di giovedì 14 gennaio a Orvieto lungo la Strada dell'Arcone a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. Il tir, che trasportava legname, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato su una delle curve nei pressi del semaforo finendo fuori della carreggiata.

Pronto l'intervento della Polizia Locale, dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco di Orvieto. L'autista del mezzo pesante, illeso, da quanto si apprende sarebbe in buone condizioni e si trovava già fuori dal mezzo all'arrivo dei soccorsi. Pesanti le ripercussioni sul traffico che per buona parte della mattinata è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per consentire sia le operazioni di recupero del mezzo e il ripristino della viabilità, sia i rilievi di rito.

