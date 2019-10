Orvieto, Tir carico di carta in fiamme sulla A1

Non sono ancora note le cause dell'incendio che, intorno alle otto della mattina di venerdì 11 ottobre, hanno avvolto un tir carico di rotoli di carta, sulla Autostrada del Sole. L'autoarticolato si trovava all'interno della stazione di Fabro Est, non lontano da Orvieto, quando le fiamme sono divampate e hanno in poco tempo interessato tutto il carico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Orvieto per mettere in sicurezza l'area e le persone al momento presenti nell'area di servizio. I lavori di spegnimento sono stati condotti dai Vigili del Fuoco di Orvieto e Terni. Illeso l'autista del mezzo. Nessuna ripercussione sul traffico in transito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA