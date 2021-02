Orvieto. Tir carico di alimentari perde il controllo sulla A1 e salta carreggiata. Ferito l'autista

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente che, intorno alle 23 di martedì 16 febbraio, ha visto protagonista un autotreno carico di generli alimentari finito sul guard-rail centrale tra i caselli di Attigliano e Orvieto.

Il conducente, per cause in corso di accertamenti da parte della Polizia Stradale di Orvieto, intervenuta con più unità operative, stava viaggiando verso nord, quando ha perso il controllo del veicolo pesante che, dopo aver attraversato l'intera carreggiata Nord, ha violentemente urtato contro il guard-rail centrale sormontandolo e finendo sulla carreggiata opposta.

Soltanto il caso fortuito ed il tempestivo intervento della Polizia Stradale di Orvieto ha fatto sì che non siano rimasti coinvolti altri veicoli in transito. Il conducente del Tir è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale di Orvieto per le cure del caso. Il traffico ha subito lievi rallentamenti. Sul posto oltre alla Polstrada per i rilievi del caso ed il coordinamento delle operazioni di recupero del mezzo e ripristino della viabilità, anche personale della Società Autostrade, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Orvieto.

