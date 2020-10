Orvieto. E' il tenente Luciano Lappa a dirigere in sede vacante la Compagnia Carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i prossimi sei mesi, dal mese di ottobre 2020, sarà, in sostituzione del capitano Giuseppe Viviano che si trova in missione in Kosovo.Proveniente dalla categoria sottufficiali, dall’anno 2017 a seguito di concorso, Lappa riveste il grado di tenente dell’Arma dei Carabinieri. Presente nel territorio orvietano da circa 30 anni. Come sottufficialeha ricoperto diversi incarichi: addetto al Nor Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Orvieto, comandante della Stazione Carabinieri di Orvieto Scalo e Comandante della Stazione Carabinieri di Orvieto. Attualmente dopo la promozione a ufficiale è Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Orvieto.. Lappa vanta anche una lunga esperienza nel settore del contrasto alla criminalità, anche dovuta alla ottima conoscenza del territorio conseguita attraverso i tanti anni di presenza a Orvieto e ai vari incarichi, tutti di prestigio, ricoperti nella zona.Attualmente la Compagnia Carabinieri di Orvieto coordina 11 stazioni presenti in altrettanti comuni del circondario."Sono onorato di rivecere questo incarico - le parole del tenente Lappa - e sono sempre più convinto della importanza della presenza capillare dell'Arma nei territori. Una presenza, direi fondamentale, per questo grande importanza i Carabinieri danno al controllo del territorio, alla vicinanza assoluta alla popolazione".