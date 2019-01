Orvieto, TeMa sulla graticola: «Ecco come è nato il maxi debito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - «Basta proclami e autocompiacimenti, è ora di prendersi le responsabilità». Non si placa lo scontro a distanza tra l'Usb e il cda della TeMa sul futuro dell'associazione che gestisce il teatro Mancinelli. « La riduzione in valore assoluto dei debiti della TeMa, comunicata dal presidente Paggetti , non ha alcun significato al fine di dimostrare il miglioramento della situazione finanziaria, torna ad attaccare il sindacato che sottolinea invece una serie di dati negativi nella gestione degli ultimi quattro anni. «Da un lato - dicono - è vero che dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2017 i debiti si sono ridotti di 731mila euro (-30%), dall’altro, tuttavia, si sono registrati andamenti fortemente negativi, tra cui una significativa riduzione dei ricavi, che si sono pressoché dimezzati (-52%), una significativa riduzione dei crediti di 822mila euro (-59%), una significativa riduzione dell’indice di solidità patrimoniale (dal 57% al 33%). Lo squilibrio finanziario è stato in particolare aggravato negli ultimi due anni dalla riduzione ai minimi storici delle attività svolte che sta comportando una difficile e impegnativa gestione dei debiti, sia preesistenti che correnti, oggetto di continue rinegoziazioni».L'Usb, che rappresenta i sei lavoratori rimasti della TeMa, scava quindi nel passato per andare a ricercare le origini e le responsabilità del pesante debito che ancora oggi grava sull'associazione. «Nel 2005 il cda allora in carica effettuò una “due diligence” sui conti dell’associazione dalla quale emerse un “deficit patrimoniale” di circa 1 milione 100mila euro. E’ questo il famoso “buco” della TeMa, vale a dire una eccedenza di debiti sui crediti, conseguenti a costi superiori a ricavi relativi agli anni pregressi a partire dal 1998. Il cda propose all’assemblea dei soci un’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, ma l’assemblea ritenne “di non dover autorizzare alcun provvedimento relativo alla gestione precedente” attribuendo le responsabilità ad alcune scelte di politica culturale imposte dal Comune di Orvieto, socio benemerito, di cui l’associazione è stata di fatto una sua “longa manus”. Il Comune, ben consapevole degli errori passati, scelse di dare continuità all’attività, anche per non disperdere il patrimonio di conoscenze e professionalità dei lavoratori dell’associazione. I cda che si sono succeduti - proseguono - avviarono il risanamento con l’adozione di rigorosi criteri di gestione che hanno consentito l’equilibrio della gestione corrente e la chiusura dei bilanci in sostanziale pareggio. Tuttavia, il deficit patrimoniale non è stato ridotto, al 31/12/2017 è ancora pari a oltre un milione e centomila euro e pregiudica gravemente la gestione.Inoltre - concludono dal sindacato - negli ultimi anni l’attenzione del Comune si è gradualmente attenuata. Il socio principale ha assunto una posizione asettica di sostanziale indifferenza alle criticità effettive. La strategia di risanamento appare assolutamente “vaga”, limitandosi a modifiche significative nell’organizzazione interna che di fatto non hanno prodotto alcun risultato in termini di benefici economici».