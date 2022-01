Orvieto. Tamponamento sulla Autosole tra due tir, un autista ferito

Un autista ferito in modo non grave e uno illeso, è il bilancio di un violento tamponamento avvenuto tra due mezzi pesanti, intorno alle 19:30 di martedì 11 gennaio, lungo l'Autostrada del Sole, in corrispondenza del chilometro 439 in direzione Milano, tra i caselli di Orvieto e Fabro.

Secondo quanto si apprende uno dei due tir avrebbe tamponato l'altro che si trovava fermo sulla corsia di emergenza per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto intervenuta sul posto. L'intervento della Stradale ha visto l'utilizzo di più pattuglie al fine di coordinare le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della viabilità nel tempo necessario per l'effettuazione dei rilievi di rito.

Nonostante la gravità dell'impatto tra i due mezzi, dei due autisti coinvolti nel sinistro solo uno è rimasto ferito in modo giudicato non grave dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l'ospedale di Orvieto per controlli e ulteriori accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Orvieto e personale della viabilità di Autostrade per l'Italia. Il traffico, nel tratto interessato dall'incidente ha subito dei rallentamenti che si sono poi risolti in serata dopo la rimozione dei mezzi incidentati e il rispristino della viabilità.