Orvieto, sventato un furto in abitazione nella zona di San Valentino

E' ancora allerta furti nell'Orvietano. Nella zona di San Valentino venerdì scorso è stato sventato un colpo in abitazione. Nel tardo pomeriggio di venerdì 23 dicembre, infatti, i ladri avrebbero tentato di introdursi all'interno di una casa, nella zona che è scarsamente illuminata. Il fatto sarebbe accaduto all'imbrunire. A mettere in fuga i ladri però, i carabinieri che erano in giro di perlustrazione.

Negli ultimi due mesi in località Tamburino, dove sorgono casali e villette, si sono registrati tre furti. Tanto basta per far alzare la guardia.