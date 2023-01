Orvieto, per Umbria Jazz Winter oltre seimila biglietti venduti, tutto esaurito in città

Successo a Orvieto per l'edizione numero 29 di Umbria Jazz Winter che come da tradizione ha proposto grande musica ed entusiastica accoglienza da parte del pubblico. Un successo confermato dagli oltre seimila biglietti venduti con i concerti al Teatro Mancinelli quasi sempre sold-out.

«A conferma del grande richiamo della manifestazione, i dati degli alberghi e dei ristoranti del territorio - sottolineano

gli organizzatori di Ujw - che hanno registrato il tutto esaurito nei giorni del festival. Orvieto non delude mai ed è

considerata una certezza per appassionati di musica colta, raffinata e coinvolgente, così come per coloro che amano l'arte e la bellezza».

Attesissima, dopo due anni di interruzione a causa del Covid, la messa di Capodanno in Duomo con il coro gospel.

Del festival si è parlato e commentato molto su Radio Monte Carlo, radio ufficiale del festival e sui social: quasi 500 mila le impression su Facebook, con oltre 2.800 reazioni e circa 19.000 interazioni con i post mentre le impression Instagram sono arrivate quasi a quota 170.000 in soli quattro giorni.

Umbria jazz Winter ha ringraziato - in una nota - «le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento».

L'appuntamento a Orvieto è per il trentesimo anniversario di UJ Winter, dal 28 dicembre 2023 al primo gennaio 2024.