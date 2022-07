Orvieto Sound Festival. Grande successo per Rkomi e con Noemi a sorpresa arriva Carl Brave venerdì 22 luglio

Un'eplosione di energia ha invaso piazza del Popolo a Orvieto con la prima delle tre serata dell'Orvieto Sound Festival. Giovedì 21 luglio a salire sul palco prima dell'attesissimo Rkomi, Giorgio Moretti e Mavie applauditissimi dai giovanissimi - erano davvero in tanti - arrivati in piazza del Popolo ore prima del concerto.

E poi è arrivato lui, Rkomi, idolo dei giovanissimi, perfetto a petto nudo e pantaloni attillati, un mix di adrenalina pura e successi tra i più ascoltati in rete. Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, classe 1994, ha dato subito la scossa alla piazza che lo ha seguito ballando e intonando tutti i pezzi, cellulare in mano. Da "Nuovo range", a "Insuperabile", e poi "Partire da te", "La coda del diavolo", e "Diecimilavoci" passando per "Luna piena", "Taxi driver" fino a "Acqua calda e limone". Con lui, in alcuni brani, sul palco anche Michele Corvino frontman dei Karakaz, star di X Factor 2021.

Venerdì 22 luglio sarà invece Noemi a salire sul palco dell'Orvieto Sound Festival e con lei, sorpresa dell'ultima ora, ci sarà anche Carl Brave, con il quale la cantante romana ha creato un bel sodalizio musicale che in questa estate 2022 sta andando davvero forte in radio e in rete con "Hula-Hoop" e lo scorso anno ha scalato tutte le classifiche con "Makumba" che, attesissima, nel testo cita proprio la città di Orvieto.

Sabato, poi, gran chiusura con la musica raffinata di Carmen Consoli.