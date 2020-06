Orvieto sotterranea, dopo il Covid ripartenza in salita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO Ingressi contingentati, massima attenzione al distanziamento sociale, messa a disposizione degli utenti di gel disinfettanti, obbligo di mascherina, orari di apertura rivisti, e in qualche sito anche controllo della temperatura corporea. Riparte così l'offerta turistica sotterranea vanto della città di Orvieto. Nello scorso fine settimana sono stati riaperti tutti i principali siti ipogei orvietani: Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Cava, le grotte di Orvieto Underground, il Labirinto di Adriano e la sua rete di cunicoli, i sotterranei della Chiesa di Sant'Andrea. Tra gli operatori turistici c'è sconforto ma anche consapevolezza che ci vorrà tempo per tornare ai numeri degli anni precedenti nonostante un 2020 che in avvio, in gennaio e febbraio, aveva fatto registrare una impennata subito affossata da marzo, aprile e maggio a governo Covid. Messa da parte l'angoscia e tirato fuori un po' di sano ottimismo i siti turistici sotterranei sono pronti a accogliere chi volesse ammirare il volto nascosto di Orvieto, pronti e sicuri con l'attivazione, in tutti i punti, delle norme anti contagio. Protocolli di sicurezza rispettati al Pozzo di San Patrizio dove è in azione una vera e propria task-force che accoglie il turista e lo guida alla visita. Bene il fine settimana con 758 ingressi, di cui 268 i visitatori sabato e 490 nella giornata di domenica. L'orario di apertura è stato esteso dalle 9 alle 20 (ultimo accesso alle 19) con ingressi orari contingentati, con percorsi di ingresso e di uscita, i visitatori dovranno obbligatoriamente accedere ai 248 scalini del pozzo muniti di mascherina e troveranno nei punti di accesso e di uscita, oltre che alla biglietteria e nei bagni, soluzioni idroalcoliche per la sanificazione delle mani, ingresso con monitoraggio della temperatura corporea. All'interno, nei 54 metri di profondità dell'opera scavata nel Tufo, saranno inoltre adottati adeguati accorgimenti per favorire il ricircolo dell'aria. Si sta predisponendo inoltre il servizio di prenotazione e acquisto on line del biglietto di ingresso nonché la possibilità di pagamento con carte di credito e bancomat che sarà attiva nei prossimi giorni. Norme anti-Covid anche per Orvieto Underground che in osservanza delle disposizioni rileverà la temperatura corporea del visitatore, al quale saranno forniti guanti monouso e liquidi disinfettanti; i gruppi, massimo 12 persone alla volta, potranno accedere con obbligo di mascherina. Ingressi ogni 10 minuti fino a un massimo di 6 persone alla volta al Pozzo della Cava; anche qui i visitatori sono ammessi solo dopo aver disinfettato le mani e/o indossato i guanti monouso messi a disposizione. Anche il Labirinto di Adriano farà scendere gli eventuali visitatori solo in piccoli gruppi. E così anche per i sotterranei della Chiesa di Sant'Andrea. Sul fronte numeri i primi mesi del 2020 a questo punto non sono nemmeno paragonabili agli stessi di un anno fa: Orvieto Underground vanta un maggio 2019 con oltre 8mila ingressi, il Pozzo di San Patrizio solo nei mesi gennaio e febbraio 2020 aveva messo a segno un +44% rispetto al 2019 (23.145 visitatori rispetto ai 12.817), percentuale che la chiusura per Covid ha ormai purtroppo annullato, il Pozzo della Cava che nella primavera 2019 aveva ampiamente registrato ingressi intorno alle 10 mila presenze, con lo stop inferto dall'epidemia parte da una situazione certamente in affanno. Gli operatori turistici cittadini sono per lo più concordi: la stagione 2020 rischia di essere compromessa, lo stop di marzo, aprile e maggio ha fermato Orvieto nel momento di grande avvio della stagione e questo non può essere sottovalutato.