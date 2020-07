Orvieto, sostituiti alcuni impianti nei varchi della ztl. Fino al 17 luglio i controlli affidati alla polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 3 al 17 luglio sarà la Polizia locale di Orvieto a occuparsi dei controlli nelle zone a traffico limitato soggette a varco elettronico, poiché nei giorni 1,2,e 3 luglio gli impianti di Piazza Cahen, inizio Corso Cavour, Piazza Febei e inizio Via Maitani saranno sostituiti.Sono infatti già al lavoro i tecnici della Società Project Automation che provvederanno ad installare i nuovi impianti e,, che sostituirà il vecchio dispositivo luminoso a luce verde e rossa.Inoltre, in ogni turno, mattiniero, pomeridiano ed eventualmente notturno, la pattuglia o gli agenti in servizio esterno, compatibilmente con altri servizi istituzionali più urgenti, faranno delle soste in corrispondenza dei due varchi, presidiando le relative zone e fornendo le opportune informazioni all’utenza veicolare.“L’intervento di sostituzione degli apparati tecnologici ai due varchi – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Viabilità e Traffico, Carlo Moscatelli – si è reso necessario in quanto la precedente tecnologia ha provocato dei disguidi pertanto, il comune ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione all’utilizzo del nuovo sistema di rilevazione degli accessi denominato K53700/SA - per ogni transito due foto a colori, una di dettaglio ed una di contesto - al posto del vecchio sistema denominato K533300/01.Il Ministero ha rilasciato l’Autorizzazione disponendo un periodo di pre-esercizio non inferiore a 15 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia locale e raccomandando il rispetto delle linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”.