Orvieto, sorpreso a spacciare hashish a minorenni: arrestato

ORVIETO - Sorpreso a spacciare a minorenni. Arrestato dai carabinieri di Orvieto un 50enne disoccupato, originario di Roma, colto in flagranza nei pressi della stazione di Orvieto scalo mentre cedeva hashish a due ragazzi orvietani, uno dei quali appena sedicenne. I militari dell’aliquota operativa erano in pattugliamento in abiti civili quando nella tarda serata di ieri hanno intercettato lo scambio.



Oltre alla droga ceduta, nella successiva perquisizione domiciliare a casa dell'uomo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 50 grammi dello stesso stupefacente già suddivisi in dosi pronte allo smercio e circa 100 euro, ritenuti provento di precedente attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Terni.