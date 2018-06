Orvieto, smartphone on line a poco prezzo ma era una truffa: denunciato

ORVIETO - Aveva pensato di fare l'affarone on line ma è finito nella rete di un truffatore. Vittima un giovane orvietano che si era messo alla ricerca di un nuovo cellulare su vari siti di vendite on line e che allettato dal prezzo vantaggioso di uno smartphone aveva deciso di iscriversi e comprarlo. Come richiesto dalla procedura di acquisto ha effettuato il versamento sul conto corrente indicato nel sito, ma il telefono cellulare non è mai arrivato a destinazione. Dopo settimane di inutile attesa e lamentele a vuoto ha quindi deciso di sporgere denuncia al Commissariato di polizia di Orvieto. Dopo una complessa attività investigativa che si è sviluppata anche in altre regioni gli agenti orvietani sono riusciti ad identificare il responsabile, un cittadino italiano residente in Puglia che a suo carico ha già diverse segnalazioni di polizia per simili comportamenti e che è stato denunciato per truffa alla Procura della Repubblica di Terni.TRUFFE DIFFUSE Il giovane orvietano si trova in buona, si fa per dire compagnia. Secondo un recente studio del Network europeo dei centri di consumo (ECC-Net) circa il 12% degli utenti di internet sono vittime di frodi e l'8% ha subito anche un furto di identità. Per prevenire le truffe on line il portale di shopping on line Shop Alike ha diffuso un utile vademecum da seguire.