Orvieto. Sindacati e cittadini in piazza per la sanità pubblica: «Situazione al collasso»

L'appuntamento a Orvieto è per sabato 17 giugno, in piazza della Repubblica a partire dalle 10:30. La manifestazione promossa da cittadine e cittadini dei territori dell’Orvietano e a cui hanno aderito diverse associazioni, forze politiche e organizzazioni sindacali, tra cui Cgil, Spi Cgil e Fp Cgil, «rappresenta - spiegano dalla Cgil ternana - la presa di coscienza e la preoccupazione di un intero territorio, che ormai senza più credere a false promesse e a slogan di propaganda si è reso conto sulla propria pelle che la Sanità pubblica è stata drammaticamente depotenziata e indebolita».

«Quello che è successo e sta succedendo alla Sanità pubblica del territorio orvietano e dei suoi dodici comuni –scrive in una nota la Fp Cgil Terni - è lo specchio di quello che succede nei territori della provincia di Terni, nella regione Umbria e su tutto il territorio nazionale.

Depotenziamento degli ospedali, indebolimento della sanità territoriale, potenziamento della sanità privata».

«Nei nostri ospedali, sui nostri territori la carenza di personale sanitario, amministrativo, tecnico è una situazione che sta portando al collasso il sistema – insiste il sindacato - il nodo drammatico dei salari bassi, della precarizzazione generalizzata che si allinea con la situazione economica contingente, dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori e dei pensionati sta definendo un quadro di allarmante retrocessione della condizione delle cittadine e dei cittadini umbri».

Per queste motivazioni la Fp Cgil di Terni aderisce alla manifestazione di Orvieto: «Saremo in piazza come sempre a difesa della sanità pubblica, per combattere le disuguaglianze che stanno aumentando anche nella possibilità di curarsi e di esercitare il proprio diritto fondamentale e universale alla salute».

La mobilitazione del sindacato proseguirà poi martedì 20 giugno a Terni con l'attivo di delegate e delegati della sanità che si terrà alle 17:00 alla sala congressi del centro Caos e sarà concluso dal segretario della Fp Cgil nazionale, Michele Vannini. «L'iniziativa, come le tante altre in programma in tutta la regione - conclude Cgil Terni - si inserisce nel percorso di avvicinamento alla manifestazione nazionale in difesa della sanità pubblica di sabato 24 giugno a Roma».