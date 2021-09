Orvieto, 72enne si ribalta con il trattore in località San Valentino. Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Viterbo

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:19

Si trova ricoverato presso l'ospedale di "Belcolle" a Viterbo, il pensionato orvietano 72enne che nel primo pomeriggio di giovedì 30 settembre è rimasto schiacciato sotto al trattore che stava guidando in un uliveto in località San Valentino di Orvieto.

L'uomo, che secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita, per causa ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Orvieto, si sarebbe ribaltato alla guida del mezzo agricolo finendo in una cunetta di scolo. Complicato l'intervento di recupero dell'uomo affidati ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Orvieto che hanno estratto l'uomo da sotto al mezzo, e immobilizzato in attesa dell'arrivo della eliambulanza Icaro del 118 che ha trasportato il 72enne a "Belcolle".