Orvieto, si ribalta con l'auto: anziano ferito

Qualche contusione e molto spavento per un anziano orvietano che nel pomeriggio di martedì 25 gennaio è finito fuori strada in località Segheria. L'anziano, secondo quanto si apprende, avrebbe perso il controllo della propria autovettura che si è ribaltata finendo in un orto adiacente una abitazione.

Rimasto incastrato nell'abitacolo e capovolto, per l'uomo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto che lo hanno estratto dal mezzo incidentato e consegnato ai sanitari del 118.