Ultimo aggiornamento: 09:54

ORVIETO Il Teatro Mancinelli di Orvieto rialza il sipario e torna ad aprire le proprie porte nuovamente disponibile nell'offerta culturale post Covid della città. Da domenica 19 luglio e fino al 30 agosto il palcoscenico del Mancinelli ospiterà infatti la quarantaduesima edizione di Spazio Musica - Opere e Concerti, evento di musica classica promosso dall'associazione Spazio Musica di Genova sotto la direzione artistica della soprano Gabriella Ravazzi, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del comune di Orvieto. L'appuntamento, che dopo l'emergenza Covid ha rischiato di essere cancellato, da ormai ventisei anni vede la città di Orvieto ospitare gli stages musicali per giovani artisti, cantanti, direttori d'orchestra di livello internazionale provenienti da Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Sud Africa, Egitto, Russia, Giappone che giungono ad Orvieto per perfezionarsi grazie a delle class affidate a docenti d'eccezione.Anche quest'anno, Spazio Musica proporrà la rappresentazione di due opere liriche Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini (giovedì 6 e venerdì 7 agosto) e Madama Butterfly di Giacomo Puccini (venerdì 28 e sabato 29 agosto) quale risultato del Laboratorio Lirico Opera Workshop. Quella presentata ieri al foyer del Mancinelli dalla sindaca di Orvieto, Roberta Tardani nella duplice veste di assessora alla Cultura e al Turismo, dal direttore artistico Gabriella Ravazzi e da Manlio Palumbo Mosca presidente di Spazio Musica sarà un'edizione particolare.«Dopo il lockdown, riapriamo finalmente il teatro Mancinelli che eravamo stati costretti a chiudere da marzo a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sospendendo la mini-stagione di prosa e le altre iniziative in cartellone per la primavera ha spiegato Tardani il format ormai consolidato di Spazio Musica', fatto di stage e laboratori, e le puntuali misure adottate per rispettare il distanziamento sociale durante gli spettacoli sfruttando la platea per gli orchestrali e i palchi per il pubblico, consentono un'apertura in sicurezza del nostro teatro che per tutta l'estate ospiterà questa importante rassegna musicale e i suoi ospiti internazionali».Ad illustrare il programma della quarantaduesima edizione di Spazio Musica è stata la direttora artistica Gabriella Ravazzi che ha sottolineato ci teniamo molto a questa manifestazione; il Mancinelli di Orvieto, infatti, è uno dei pochi teatri italiani che stanno riaprendo l'attività dopo l'emergenza sanitaria nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni anti Covid.