Orvieto, si allunga la lista degli eventi annullati o rinviati

Il Decreto Legge di lunedì 2 marzo, emanato dal Governo per contrastare ulteriormente la possibilità di contagio da Codiv-19 (Coronavirus), sta mettendo a dura prova gli eventi programmati nei primi giorni del mese di marzo a Orvieto così come in tutta Italia.Nella città del Duomo è stata rinviata a data da destinarsi la 35sima edizione del "Pialletto d'Oro" che ogni anno premia l'artigiano dell'anno in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono della città, San Giuseppe, 19 marzo. La cerimonia per la consegna di tutti i premi (Pialletto d’oro Artigiano/Imprenditore dell’Anno 2020, Artigiano ad Honorem e Premio alla Carriera oltre alla Borsa di Studio intitolata alla memoria del maestro artigiano del ferro battuto Marcello Conticelli) verrà effettuata non appena le condizioni e le disposizioni lo consentiranno. Lo comunica Claudio Pagliaccia Responsabile CNA Umbria per il Territorio Orvietano ente organizzatore della manifestazione.Rinviata per lo stesso motivo la presentazione del libro “Il Viaggio di Freud” ultimo lavoro letterario del giornalista orvietano Guido Barlozzetti. L'evento era in programma sabato 7 marzo, alle 17.30, nell’Atrio del Palazzo dei Sette.Non avrà luogo la presentazione del volume “Voci allo specchio”, prevista per sabato 7 marzo, alle ore 17:00 alla Sala del Carmine (Via Loggia dei Mercanti).Annullato o meglio rinviato a data da destinarsi anche l'evento che al Consultorio Familiare vedeva sabato 7 marzo, in occasione della festa della donna, le operatrici a disposizione per consulenze ginecologiche, ostetriche e psicologiche, pap test e test hpv e che prevedeva l'accesso alla struttura senza invito o prenotazione per le donne dai 18 ai 25 anni.