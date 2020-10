Si trova recluso nel carcere di Terni, in attesa del processo per direttissima, un nigeriano, C.S. 30 anni, domiciliato in Emilia Romagna che nelle prime ore della mattina di lunedì 5 ottobre, ha aggredito a Orvieto due Carabinieri finiti poi al pronto soccorso del "Santa Maria della Stella".

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Orvieto, hanno tratto in arresto l'uomo per per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate. Intorno all'una di notte un equipaggio dei Carabinieri è intervenuto alla stazione ferroviaria di Orvieto dove un treno intercity proveniente da Salerno era stato fatto fermare poiché a bordo un uomo, sprovvisto di regolare biglietto, aveva aggredito verbalmente la capotreno. Dopo aver rifiutato di esibire un proprio documento di identità ai militari intervenuti, il giovane si è opposto all’invito di scendere aggredendo fisicamente i due carabinieri e tentando addirittura di morderli.

In seguito all'aggressione i due militari dell'Arma hanno riportato entrambi lesioni giudicate guaribili con numerosi giorni di prognosi, dovuti anche a consistenti fratture ossee, refertate dai sanitari dell'ospedale di Orvieto. Il nigeriano, che anche recentemente in questo stesso mese di ottobre era stato tratto in arresto a Roma per reati di varia natura, è stato quindi nuovamente tratto in arresto e, terminate le formalità di rito, è stato condotto in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA