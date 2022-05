Orvieto. "Senato&Ambiente", a palazzo Madama premiati gli studenti dell'Iisacp di Orvieto artistica, classica, professionale

I ragazzi dell'Istituto di Istruzione superiore Artistica, Classica e Professionale di Orvieto sono stati premiati nella mattina di sabato 8 maggio a Palazzo Madama, tra i vincitori dell’edizione 2019 - 2021 del concorso “Senato & Ambiente”. Un premio che i ragazzi si sono aggiudicati con il progetto “Liberi dall’olio vegetale esausto" (L.o.v.e.) che ha puntato i riflettori sul problema del non corretto smaltimento dell’olio con conseguenze su condotte fognarie a depuratori.

«Questa mattina a Palazzo Madama ho avuto il piacere di incontrare le classi dell’istituto istruzione superiore artistica, classica e professionale di Orvieto - così in una nota la senatrice del M5s Emma Pavanelli membro della Commissione Ambiente in Senato - è necessario sperimentare nuovi modelli che sensibilizzino su nuovi modi di riciclo per tutelare l’ambiente. Nell’elaborazione dell’indagine conoscitiva, questi ragazzi si sono approcciati alla questione cercando una soluzione. Come cittadina e rappresentante delle istituzioni, l’interesse per le tematiche ambientali e la sensibilità verso l’ecologia dimostrate dai ragazzi riempie il cuore e fa ben sperare verso il nostro, il loro futuro».