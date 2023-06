Orvieto, seminario promosso dal Cersag su "Percorsi per il contrasto alle mutilazioni genitali femminili. Prospettive locali, nazionali e internazionali"

Una importante iniziativa formativa organizzata dal Cersag, Centro Regionale per la Salute Globale, dal titolo "Percorsi per il contrasto alle Mgf - Mutilazioni Genitali Femminile. Prospettive locali, nazionali e internazionali" è in programma presso il DigiPass di Orvieto mercoledì 28 giugno, dalle 09:30 alle 16:30.

«Le Mutilazioni Genitali Femminili (Mgf) - spiegano i promotori dell'evento - rappresentano una grave forma di violenza di genere, una palese violazione dei diritti della donna e una forma violenta di subordinazione di donne e bambine, finalizzata al controllo del corpo e del ruolo della donna nella società e basata su norme di genere e relazioni di potere asimmetriche in totale contraddizione ai principi di uguaglianza di genere. Oltre che umilianti, le mutilazioni genitali sono estremamente dolorose fisicamente e traumatiche a livello psicologico. Causano complicanze a breve, medio e lungo termine legate soprattutto a patologie infiammatorie, ostetriche, psico-sessuali e esiti cicatriziali che condizionano la salute e la qualità di vita della donna e delle bambine».Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni Unite nel settembre 2015 contemplano, fra gli altri, l'eliminazione entro il 2030 di pratiche intollerabili come le MGF e i matrimoni precoci.«Porre fine alle Mgf - continuano i propomotori dell'evento - richiede collaborazione fra tutti gli attori interessati, tra cui decisori politici ad ogni livello, la società civile con tutti i suoi movimenti e gruppi per la tutela dei diritti delle donne e delle bambine, le figure chiave di servizi pubblici come gli insegnanti, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, come anche i leader religiosi e di comunità. L’azione per il contrasto alle Mgf, peraltro, si configura come uno strumento che può favorire il potere e l'azione delle ragazze e delle donne di autodeterminarsi e di esercitare i propri diritti umani, costruendo il proprio futuro e la propria comunità.Per cui, promuovere un’azione volta all’eliminazione delle Mgf significa anche lavorare per l’uguaglianza di genere e per l’empowerment delle donne. Il Cersag (Centro Regionale per la Salute Globale), insieme a Cidis Impresa Sociale - Ets, per conto della Regione Umbria ha realizzato a partire dal 2020 un progetto che ha inteso approfondire e contrastare il fenomeno delle Mgf nel territorio regionale, sensibilizzando il personale socio-sanitario e favorendo lo sviluppo di attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione per le donne e le bambine sopravvissute ed a rischio Mgf.Questo seminario è l’ultima azione prevista dal progetto “Le Mutilazioni Genitali Femminili (Mgf): un fenomeno globale da conoscere e prevenire” e può essere l’occasione per valutare quanto fatto finora, nonché per rilanciare nuove opportunità attraverso la rete di collaborazioni che pian piano si è costruita attorno alle attività».