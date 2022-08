Orvieto, scontro su variazione di Bilancio per coprire gli aumenti di luce e gas

OREVIETO Un milione di euro per far fronte agli aumenti registrati sulle utenze di energia e gas in conseguenza dell’impennata dei costi di approvvigionamento di queste materie sui mercati internazionali. E' questo l'ammontare della variazione di bilancio oggetto della delibera di salvaguardia di equilibrio, per il periodo 2022/24, votata a maggioranza nel comune di Orvieto nell'ultimo consiglio comunale, ed è questo che contestano i consiglieri di opposizione che non la hanno avallata.

«E' stato necessario utilizzare ingenti risorse che potevano andare a beneficio dei cittadini, per pagare luce e gas – le parole della consigliera Cristina Croce di “Siamo Orvieto”. Durante la discussione – continua Croce – è emerso come già dalla scorsa legislatura era stato predisposto il progetto per la sostituzione degli impianti di illuminazione a led con un notevole risparmio dell’ordine del 50% che, di fatto, attendeva ed attende solo che fossero preparati gli atti necessari per andare a gara e che, viceversa, nonostante i tre anni di tempo avuti a disposizione, l’amministrazione non è stata in grado di effettuare».

Ma una alternativa per la copertura dei costi a quanto pare non c'è: «Sulle modalità di copertura da parte del governo nazionale – aveva spiegato l'assessore al Bilancio, Piergiorgio Pizzo - si prospettano specifiche assegnazioni statali, anche se per il solo anno corrente possono essere utilizzate risorse proprie dei comuni quali: avanzi di amministrazione disponibili, proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie, avanzi vincolati dell’emergenza Covid relativi a somme non utilizzate delle risorse assegnate per la pandemia e proventi derivanti dal Codice della Strada».

«L'assessore al Bilancio – ribatte Croce – si è prodigato ad elencare le motivazioni per le quali l’amministrazione non riesce a finalizzare le questioni più strategiche, scoprendo oggi che il Comune di Orvieto è comune “complesso” e che “viene da una fase di predissesto”, che “gli uffici sono impegnati su numerose attività incluso il Pnrr, che sulla fibra a livello nazionale ancora si discute, che la burocrazia sta fermando molte opere e che per il passaggio all’illuminazione a led nel centro storico c’è la speranza di andare a gara entro ottobre”. La speranza è l’ultima a morire, certo è – conclude la consigliera di “Siamo Orvieto” - che se l’amministrazione ha impiegato tre anni a capire che il comune di Orvieto è un comune complesso, allora la speranza è veramente flebile».