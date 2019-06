Orvieto, scontro frontale tra due auto: quattro feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Sono quattro i feriti in uno scontro frontale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 20, lungo la strada provinciale 44 tra Orvieto e Allerona nei pressi della zona artiginale de Le Prese. Coinvolte nell'impatto una Mini e una Fiat Punto, a bordo una coppia di anziani e un'adolescente rimasti leggermente feriti, più grave una quarta persona. Nessuna conseguenza invece per il conducente di una Lancia Y che per evitare di finire addosso alle auto incidentate è uscito fuori strada terminando la corsa in mezzo a un vigneto. Sul posto i vigili del fuoco di Orvieto, i mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale "Santa Maria della Stella" per accertamenti e i carabinieri di Allerona che hanno effettuato i rilievi. Al vaglio la dinamica dell'incidente che non è escluso possa essere stato causato da un colpo di sole che ha sorpreso uno dei due automobilisti.