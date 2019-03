Ultimo aggiornamento: 17:53

ORVIETO - Scende dall'auto in panne sull'A1 e cade dalla scarpata per evitare un tir. Ferito al braccio un uomo di origine campane soccorso questa mattina, poco prima di mezzogiorno, dai vigili del fuoco di Orvieto dopo la caduta da una scarpata all'altezza del chilometro 456 sud dell'Autostrada del Sole nei pressi del casello della città del Duomo.Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Orvieto intervenuta sul posto, l'auto su cui viaggiava l'uomo in compagnia di altre tre persone si era fermata sulla corsia di emergenza per la mancanza di carburante. I passeggeri sono tutti scesi dalla macchina, hanno piazzato il triangolo d'emergenza a debita distanza dal veicolo e poi si sono messi ad attendere i soccorsi al di là del guard rail. In quel momento è sopraggiunto un tir che con lo spostamento d'aria ha abbattuto il triangolo e probabilmente impaurito l'uomo che ha perso l'equilibrio ed è rotolato lungo la scarpata adiacente all'autostrada. L'uomo è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto con una sospetta frattura a una spalla.Recentemente, in circostanze analoghe, gli esiti erano stati diversi, addirittura tragici. L'11 novembre 2017 una 29enne orvietana, Raffaella Ermini, logopedista alla Asl, perse la vita dopo essere stata travolta da un tir nel tratto tra Attigliano e Orte dove la sua auto era rimasta in panne. Esattamente un anno dopo, lo scorso novembre, poco distante dallo stesso tratto e con dinamiche simili, una 37enne orvietana era rimasta gravemente ferita.