Orvieto, in scena "Paolo e Francesca" di Luigi Mancinelli. Edizione di Marcello Panni per la Fondazione Marco Besso

Sabato 11 dicembre , al Teatro "Luigi Mancinelli" di Orvieto la Fondazione Marco Besso e la Roma Sinfonietta diretta da Marcello Panni presentano in prima esecuzione assoluta una versione da concerto dell'opera in un atto "Paolo e Francesca" di Luigi Mancinelli.

Contemporaneo di Puccini, Mancinelli è stato un grande direttore d'orchestra e un prolifico compositore, oggi quasi dimenticato. Eseguita a Bologna nel 1907, "Paolo e Francesca" viene riproposta a chiusura delle celebrazioni dantesche e nel centenario della morte di Mancinelli. Il libretto, scritto dal Arturo Colautti, noto per essere l'autore di "Fedora e Adriana Lecouvreur", è ispirato alla tragedia di D'Annunzio del 1901. La musica è stata adattata e trascritta per piccola orchestra e coro da camera da Marcello Panni. Prevede quattro cantanti, per i ruoli della fosca tragedia passionale dei due amanti, celebrati da Dante Alighieri nel girone dei lussuriosi.

Paolo e Francesca (1907)

Dramma lirico in un atto di Arturo Colautti (1851-1914) Musica di Luigi Mancinelli (1848 - 1921)

Riduzione e adattamento per orchestra da camera di Marcello Panni (2021)

Personaggi e interpreti

Francesca Galina Ovchinnicova, soprano

Gianciotto Alessio Potestio, baritono

Paolo Gianluca Zampieri,tenore

Il Matto Francesco Lucii,tenore

Coro e orchestra da camera

Roma Sinfonietta

Anna Chulkina, Violino primo

Plamena Krumova, Violino secondo

Raffaele Mallozzi, Viola

Michele Chiapperino, Violoncello

Carla Tutino, Contrabbasso

Rino Pecorelli, Corno

Nazarena Recchia, Arpa

Flavio Tanzi, Percussioni

Mirco Roverelli, Pianoforte