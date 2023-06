Martedì 20 Giugno 2023, 00:30

Non c'è pace a Orvieto per il parcheggio insilato e per l'area verde di via Roma. Sabato 17 giugno, a finire a pali all'aria era stata una delle porte del campo di calcetto, che già nel 2019 e nel 2023 furono oggetto di atti vandalici. Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno, invece, ignoti hanno scassinato la cassa automatica del parcheggio portandosi via l’incasso di circa 1.000 euro.

Gli autori del furto, secondo quanto si apprende, hanno prima tranciato con un frullino i cavi della corrente elettrica per disattivare la telecamera del sistema di videosorveglianza rivolta verso la cassa, che è stata anche oscurata con della vernice nera, e poi hanno aperto il contenitore dei soldi. Secondo le prime ricostruzioni – le indagini sono a cura della Polizia locale di Orvieto e della Polizia scientifica del Commissariato di Orvieto - il fatto si sarebbe verificato intorno alle 2. Da ieri mattina, intanto, i tecnici del Centro servizi manutentivi del comune di Orvieto sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica e l’impianto di illuminazione danneggiato.

«In attesa di poter riparare o sostituire la cassa automatica – fanno sapere dal comune - sarà attivato il servizio di biglietteria con operatore». «I danni causati al parcheggio – commenta l’assessore alla Mobilità e alla Sicurezza urbana, Gianluca Luciani – sono anche maggiori dell’entità dell’incasso che è stato rubato. Viste le modalità, chi ha agito probabilmente ha preparato il furto. Non appena sarà possibile visioneremo le immagini delle altre telecamere all’interno del parcheggio e i filmati dei giorni precedenti incrociandoli con quelli della videosorveglianza presente nella zona per trarre elementi che possano essere utili a risalire ai responsabili».

E fu proprio grazie ai filmati delle telecamere che nel 2021 furono individuati i responsabili di atti vandalici che in quel caso riguardavano le sbarre poste in ingresso e uscita del parcheggio. Si trattava – la visione dei filmati fu determinante per dare un volto, e successivamente un nome ai vandali - di tre giovani romani che avevano preso a calci le sbarre, mettendole fuori uso. Non così fu per i danneggiamenti che l'area subì nel 2016 quando a essere presi di mira da ignoti vandali furono il defibrillatore presente all'esterno della struttura e l'idrante di cui fu completamente srotolata la fascia. Nessun nome o volto fu possibile incolpare nemmeno per le scritte eseguite con della vernice nera sulle porte di accesso alle scale, sui muri e perfino sui murales, quelli si autorizzati e decorativi, presenti nelle scale di discesa al parcheggio.

La zona, di giorno molto frequentata da ragazzi e famiglie, di sera pare trasformarsi in terra di nessuno e molti residenti, e non solo, chiedono maggiore sicurezza e controllo, magari con l'installazione di più telecamere, anche in superficie.