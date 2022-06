Orvieto Scalo intitola la scuola dell'Infanzia e Primaria a Gianni Rodari

La scuola Primaria e dell'Infanzia di Orvieto Scalo hanno un nome: il plesso di via Monte Terminillo, che fa capo all'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio è stato infatti intitolato martedì 31 maggio, nel corso della festa di fine anno, a Gianni Rodari, scrittore amato in tutto il mondo per le sue poesie, e le filastrocche dedicate all'infanzia.

«Il nostro è stato un percorso che ha visto la crescita di questo plesso scolastico – ha aperto così la festa a cui erano presenti i bambini, gli insegnanti, i collaboratori scolastici e i genitori, la dirigente Isabella Olimpieri – la nostra è stata sempre la scuola dell'accoglienza e del dialogo, del rispetto, della tolleranza e della solidarietà. E in questo senso non abbiamo avuto dubbi nello scegliere a chi intitolare la scuola».

Alla cerimonia di scopritura del pannello di intitolazione erano presenti l'assessora alle Politiche Sociali e Giovanili del comune di Orvieto, e presidente del Centro Studi “Gianni Rodari”, Alda Coppola, l'ex dirigente Mario Gaudino e molte insegnanti del passato della scuola di Orvieto Scalo nonché alcune delle associazioni attive nel quartiere ai piedi della rupe, Anteas, CiCasco e Giovani di Orvieto Scalo. Prima della cerimonia vera e propria che ha scoperto il pannello che sovrasta l'ingresso della scuola, offerto dalla associazione CiCasco e realizzato da Silvia Angeli che ha immaginato la scuola vista con gli occhi di un bambino, i giovanissimi alunni della Primaria e dell'Infanzia hanno intonato l'Inno della Scuola “Forza Scalo ale'”, e recitato alcune delle poesie più belle di Rodari tra cui la pià che mai attuale “La Luna di Kiev”.

Applauditissimo anche il breve saggio dei bambini che diretti dal M° Dino Graziani della Scuola comunale di Musica “Adriano Casasole” hanno seguito nell'anno scolastico che si sta per chiudere il progetto musica, studiando sotto la sua direzione, violino. In chiusura della festa, tra coriandoli e disegni che gli insegnanti hanno fatto scendere dall'alto delle scale esterne, tutti i bambini hanno intonato, parte in italiano e parte in tedesco, l'Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven, opera che dal 1985 è anche l'Inno ufficiale dell'Unione Europea. E poi festa per tutti:

«Abbiamo tanto atteso questo momento – spiega una delle insegnanti – tra pratiche burocratiche, gli anni della pandemia e altri intoppi. Ma oggi siamo qui, la nostra scuola ha finalmente un nome, siamo orgogliose e felici del lavoro che abbiamo portato avanti con le nostre classi».