Orvieto, sale a 144 il numero degli attuali Covid positivi. Attesa per le decisioni nazionali e regionali su eventuali zone rosse

Continua la corsa del Covid-19 a Orvieto e nell'Orvietano. Sono 144 a oggi, giovedì 11 marzo, i cittadini orvietani attualmente positivi al virus di cui 138 in isolamento domiciliare e 6 sottoposti a ricovero ospedaliero (di cui 2 in terapia intensiva). Un aumento, rispetto al giorno precedente di +13 casi.

Quella che si sta registrando ormai da un paio di settimane è una impennata ormai costante che preoccupa e che viene monitorata costantemente dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Usl Umbria 2 di Orvieto. C'è attesa, inoltre, per le decisioni del fine settimana in cui il Ministero della Salute in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico elaborano le direttive per ogni regione. In tal senso se da un lato in Umbria sta migliorando la situazione della provincia di Perugia, è ora quella di Terni sotto attenta osservazione e in odor di zone rosse comunali.

Nel frattempo a Orvieto le scuole restano chiuse fino al 21 marzo come da ordinanza della sindaca Roberta Tardani e proseguono le attività vaccinali sulla popolazione over 80 e sulle categorie via via indicate nel Piano Vaccinale Regionale.

Nel resto dei comuni dell'Orvietano la situazione non è delle migliori: le situazioni più attenzionate sono quelle dei comuni di Monteleone d'Orvieto (20 casi) e Parrano (19). Salgono anche Baschi (16) e Fabro (17).

