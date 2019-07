Orvieto, sacchi di rifiuti gettati dalla Rupe: la polizia locale a caccia dei responsabili

ORVIETO - Dalla Rupe volano sacchi di rifiuti. Almeno una quindicina quelli trovati sul tetto di una rimessa del Comune, gettati dal parapetto di via Volsinia, nel quartiere medievale della città a due passi dalla chiesa di San Giovenale. I sacchetti sarebbero stati gettati probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì e segnalati dai cittadini alla polizia locale. Sabato mattina gli operatori del Centro Servizi Manutentivi del Comune e della Cosp Tecno Service li hanno rimossi dopo un sopralluogo per verificare la stabilità della copertura del magazzino, nell'area del percorso dell'anello della Rupe, necessaria per consentire di intervenire in assoluta sicurezza. Gli agenti della polizia locale ora stanno raccogliendo materiale per cercare di risalire ai responsabili che rischiano una denuncia per abbandono di rifiuti e una salata sanzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA