Orvieto, rinviato il Festival Nazionale del Gioco e delle Tradizioni

Avrebbe dovuto svolgersi nel segno di Gianni Rodari nel centenario della nascita del grande scrittore e giornalista i taliano, la terza edizione del “Festival Nazionale del Gioco e della Tradizione” in programma per i prossimi 22, 23 e 24 maggio 2020 ad Orvieto. Ed invece, coerentemente con le indicazioni della Uisp Nazionale di sospendere tutte le manifestazioni, i campionati e le rassegne nazionali di tutte le discipline sportive fino al prossimo 31 agosto, anche l’evento organizzato da Uisp Orvieto Mediotevere, in collaborazione con Uisp nazionale attività Giochi e Uisp Umbria Aps, con il patrocinio del comune di Orvieto, è rinviato a data da destinarsi.“Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno e compatibilmente con le disposizioni delle Autoritàcompetenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, il Festival verrà organizzato con la suaconsueta formula fatta di momenti di riflessione, convegni e workshop, e di occasioni di gioco puro con lepiazze che si trasformano in “stazioni” dove allestire diverse tipologie di attività ludiche aperte ai bambini eragazzi delle scuole e a tutta la cittadinanza - dichiara Federica Bartolini, presidente Uisp OrvietoMediotevere. Avevamo pensato di riposizionare il Festival in primavera, in modo da poter sfruttare almeglio le bellissime location della città di Orvieto - continua Bartolini - ci auguriamo di poterlo fare quanto prima, per i nostri bambini e ragazzi, i cittadini di tutte le età e magari per i turisti che vorranno tornare a contemplare uno scenario di ineguagliabile bellezza e pregio artistico, quale è quello della nostra città”.“In questo momento è importante attenersi ad ogni livello nazionale, regionale e territoriale alle comunicazioni e circolari nazionali e alle disposizioni delle Autorità competenti - aggiunge Stefano Rumori, presidente Uisp Umbria e componente della Giunta Nazionale Uisp - ringrazio tutti i dirigentiregionali e territoriali per il costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i soci Uisp di tutto il territorio. Quanto al Festival Nazionale del Gioco e delle Tradizione auspichiamo che quanto prima la nostra comunità possa ritrovarsi all’insegna del gioco come forma culturale, intergenerazionale e motoria di aggregazione”.