Orvieto, riapre il "Santa Maria della Stella". L'Ospedale torna operativo il 19 marzo

Da mercoledì 19 marzo torna pienamente operativo il “Santa Maria della Stella” di Orvieto. Lo riferisce una nota della Usl Umbria 2. Riprende dunque a pieno regime l’attività del “Santa Maria della Stella” di Orvieto dopo i due casi di positività alla Covid-19 registrati nei giorni scorsi.La struttura ospedaliera - continua la nota - è stata infatti interessata da due casi di positività al Coronavirus, di cui uno per un contatto indiretto di un operatore ed un altro che ha visto positivizzarsi un ricovero giunto per motivi diversi con triage negativo.La direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 ha quindi attivato tempestivamente le misure per la tutela della salute e la messa in sicurezza degli utenti ricoverati prevedendone, in 5 giorni, la dimissione a scaglioni prima dei pazienti chirurgici poi di quelli dell’area medica. Contestualmente sono stati effettuati tutti gli interventi di prevenzione sugli operatori individuati, così come da direttive nazionali e regionali."