Orvieto: riapre il ponte dell'Adunata dopo i lavori ma attenzione alle limitazioni

Riaperto oggi dalle 16 il ponte dell’Adunata chiuso lo scorso 30 novembre per consentire i lavori di messa in sicurezza da parte di Anas. Dopo l’installazione delle barriere laterali in calcestruzzo, tipo new jersey, che hanno ristretto la larghezza della carreggiata, l’Anas ha emesso un’ordinanza che dispone la riapertura al traffico veicolare con una serie di limitazioni.

Nello specifico: limite di velocita di 30 km/h, restringimento carreggiata simmetrica su Ss 71 Umbro - casentinese- romagnola dal km 34+225 al km 34+500 su tutte le corsie a partire dalle 16 del 6 dicembre 2023; interesserà tutti gli utenti;

divieto di transito su Ss 71 Umbro - casentinese- romagnola dal km 34+225 al km 34+500 su tutte le corsie a partire dalle 16 del 6 dicembre 2023; interesserà tutti veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate.

Saranno esclusi al divieto di transito sull’infrastruttura i mezzi adibiti a trattamento antighiaccio o sgombroneve di Anas ovvero delle imprese esterne formalmente incaricate allo svolgimento di tale servizio dalla stessa Anas spa, così come da Piano neve approvato dalla Prefettura.