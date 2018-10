ORVIETO I carabinieri di Orvieto hanno sorpreso in due diverse occasioni una ragazza minorenne del posto a detenere, insieme ad un altro ragazzo appena maggiorenne, dell’hashish. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione delle predetta i Carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. A seguito della relativa denuncia per detenzione in concorso di sostanza stupefacente il giudice del tribunale dei diritti del minore ha disposto che la ragazzina venisse mandata in comunità.

