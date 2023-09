Orvieto, quattro denunce per la rissa tra italiani e marocchini: orvietano in ospedale con um trauma cranico

ORVIETO - Un giovane orvietano ricoverato in ospedale per trauma cranico.

E quattro denunce per la maxi rissa che è andata in scena nella zona degli impianti sportivi di via Roma.

Sugli altri contendenti, scappati via a gambe levate quando hanno visto arrivare i carabinieri, il fiato sul collo degli investigatori del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Orvieto.

Da ore al lavoro per cercare di dare un nome agli altri marocchini che hanno preso parte alla rissa e soprattutto capire cosa ci sia alla base dell’episodio violento.

La vicenda va in scena nella notte tra sabato e domenica.

I tre orvietani e il gruppetto di nordafricani iniziano a litigare. Volano parole grosse, accuse e insulti incrociati per ragioni che sono ancora al vaglio degli investigatori dell'arma.

Dalle parole ai fatti il passo è breve perché i due gruppi che si stanno affrontando a un certo punto iniziano a picchiarsi.

Volano calci e pugni e sul posto, chiamati da alcuni cittadini che sentono le urla e assistono a debita distanza alla scena violenta, arrivano i carabinieri del radiomobile, che mettono un freno alle ostilità.

A questo punto è un fuggi fuggi generale, con alcuni degli africani presenti che, alla vista dei militari, scappano via e spariscono nel nulla.

Sul posto gli investigatori identificano subito quattro persone.

Sono tre orvietani e un marocchino, di età compresa tra i 28 e i 34 anni. Sono tutti incensurati e nessuno di loro ha voglia di spiegare le ragioni che hanno scatenato la rissa.

Per tutti scatta la denuncia.

Uno dei marocchini, 34 anni, durante la perquisizione, viene trovato in possesso del telefono cellulare di uno degli italiani, che probabilmente è caduto in terra durante le concitate fasi della rissa.

Per lui scatta anche la denuncia per ricettazione e lesioni personali. Ad avere la peggio, accertano i militari, è uno dei tre orvietani. Il giovane viene portato in ospedale con un trauma cranico e trattenuto per gli accertamenti medici.

Anche gli altri sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per le contusioni esito della violenta scazzottata notturna.

Su cui i militari stanno indagando a ritmo serrato anche con l’ausilio delle immagini girate dalle telecamere che sorvegliano la zona che solo due mesi fa è stata oggetto di atti vandalici. Nell’area verde di via Roma ignoti avevano divelto una delle porte del campo di calcetto.