Orvieto, primo caso positivo al Coronavirus. In isolamento un cittadino

Primo caso positivo al Covid-19 (Coronavirus) nella città di Orvieto. La sindaca Roberta Tardani, nelle prime ora della mattina di sabato 7 marzo, ha firmato apposita ordinanza attivando l’isolamento contumaciale per un residente del comune di Orvieto risultato positivo.

"Il cittadino residente - fa sapere una nota stampa emessa dal palazzo comunale - si trovava già in isolamento fiduciario, presso il proprio domicilio per contatti avvenuti con persona proveniente da fuori regione. La fonte di trasmissione è risultata esterna al territorio comunale. Gli operatori sanitari hanno svolto tutte le indagini necessarie per ricostruire i contatti avuti dal soggetto con terze persone le quali sono già state sottoposte ad isolamento cautelativo fiduciario. La situazione - riferisce la sindaca - è costantemente monitorata dal servizio sanitario. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dalle Autorità nazionali."

Ultimo aggiornamento: 10:15

