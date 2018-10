ORVIETO - “I Soldi sono tutto”. L’ultimo romanzo di Fabio Calenda approda a Orvieto. La presentazione al Vetrya Corporate Campus è prevista per venerdì 26 0ttobre alle ire 18 a Sferracavallo di Orvieto.

Ingresso Libero. Il libro tratta una storia amorale e priva di scrupoli nel cinico mondo di un uomo solo e disposto a tutto. “I soldi sono tutto”, l’ultimo libro di Fabio Calenda (ed. Mondadori) sarà introdotto e moderato da Toni Concina, manager di varie società e di gruppi nazionali e internazionali e sarà presente l’autore.



«L'evento è inserito nel calendario degli incontri organizzati della Fondazione Luca e Katia Tomassini,- si legge in una nota - dove le parole chiave della tecnologia e dell'innovazione 4.0 si coniugano con quelle di un nuovo e composito umanesimo per una contaminazione e condivisione del sapere e della cultura».