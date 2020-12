Orvieto, pranzo di lavoro per Francesco Totti e Cristiano Lucarelli. Folla per l'ex capitano giallorosso

ORVIETO Che ci facevano Francesco Totti, ex capitano della Roma, idolo indiscusso e indimenticato del popolo giallorosso, e Cristiano Lucarelli, attuale allenatore della Ternana, insieme a pranzo in un ristorante del centro storico di Orvieto? Non si sa. Quel che si sa è che i due si sono incontrati a Orvieto, martedì 22 dicembre, per un pranzo di lavoro, dopo una passeggiata in centro e per Totti una visita allo zio che abita sulla rupe.

La notizia della presenza di Francesco Totti a Orvieto, a dire il vero più che di quella di Lucarelli, ha fatto in poco tempo il giro della città e una folla di tifosi giallorossi si è subito radunata all'esterno del ristorante del centro storico dove i due stavano pranzando.

Al momento della loro uscita l'assembramento era al completo: ragazzi, bambini, padri con figlie sulle spalle, mamme e curiosi vari, molti con in mano maglie della Roma, hanno cercato di avvicinare i due ma Totti e Lucarelli sono quasi scappati via, senza fermarsi a fare foto, se non una o due, e relativi autografi.

Tanti i selfie e video portati a casa dai tifosi giallorossi orvietani ma con il Covid e la polizia in arrivo poco altro si poteva fare.

Sul motivo dell'incontro silenzio assoluto: l'ipotesi più accreditata è che i due si siano visti per parlare di un paio di giocatori, gestiti come procuratore da Totti, per i quali potrebbe esserci un interesse rossoverde.

