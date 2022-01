Sabato 22 Gennaio 2022, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 00:13

ORVIETO «Alla luce dell’intollerabile e inopportuno post pubblicato da Angela Maria Sartini sul proprio profilo social ho deciso di revocare le deleghe a lei assegnate in seno alla giunta comunale.»

Non si è fatta attendere la dichiarazione che la sindaca Roberta Tardani in tarda serata ha affidato al proprio profilo social ufficiale.

«Si possono non condividere e criticare le decisioni di un Governo ma quanto pubblicato non può essere tollerato nè giustificato e non voglio che sia minimamente accostato a questa amministrazione e in nessun modo alla storia e all’immagine della nostra città. In attesa di un confronto con la Lega e le altre forze politiche di maggioranza - ha spiegato Tardani - tratterrò a me le deleghe precedentemente assegnate all’assessore Sartini».