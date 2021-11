Orvieto piange la scomparsa di Luigi "Gigi" Mario Engaku Taino, monaco Zen e maestro di alpinismo

Luigi Mario, per tutti Gino, o Engaku Taino, monaco Zen e maestro di alpinismo si è spento martedì 9 novembre a 83 anni.

Luigi Mario, dagli anni '70 anni residente a Orvieto, in un casale poi diventato grazie a lui Tempio Zenshinji di Scaramuccia, era nato a Roma, nel quartiere Appio-Latino, nel 1938. Appassionato di montagna fin dagli anni giovanili – la sua entrata del Cai – Club Alpino Italiano porta la data del 1954 – è stato guida alpina nel 1959, maestro qualificato di sci nel 1965 e di arrampicata nel 1985. Nel 1962 abbandona un impiego in banca e diventa gestore del Rifugio “Franchetti” al Gran Sasso. Nel 1965 è in Canada come maestro di sci. Nel 1967 si trasferisce in Giappone alla ricerca di un contatto diretto con la tradizione Zen.

È accettato – tra i primissimi italiani a esserlo - nel Monastero di Shofukuji di Kobe divenendo servitore personale del roshi Yamada Mumon, da cui – l’8 aprile del 1971 – viene ordinato monaco con il nome di Engaku Taino. In Giappone sposa Kiyoka nel 1973 e, nello stesso anno, torna definitivamente in Italia dove, nella campagna orvietana restaura un vecchio casale acquistato precedentemente. Nel 1974 nasce Lea, nel 1976 nasce Alvise.

Nella campagna orvietana, dove si dedica anche ai suoi vigneti, fonda una comunità-scuola di monaci laici. Nel tempio Scaramuccia Bukkosan Zenshinji di Orvieto si praticano gli insegnamenti buddhisti della scuola Lin Chi di Chan mediante la tradizionale meditazione a gambe incrociate e non solo. La peculiarità della scuola fondata da Luigi Mario consiste nel mutuare aspetti tipici della cultura d’occidente all’interno della tradizione orientale. L’arrampicata, l’alpinismo, lo sci ed altre attività fisico-sportive convivono e si intersecano con la pratica della meditazione, con lo Yoga ed il Tai Chi.

Accanto alla cura del tempio, Mario ha dedicato il suo tempo anche alle centinaia di allievi che sono passati per la sua scuola di alpinismo, frequentando corsi di arrampicata libera, di alta montagna e di sci e per cinque anni. Dal 1978 al 1985 è stato presidente della commissione tecnica delle guide alpine italiane e direttore dei corsi di formazione. Fino al 2001 ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’arrampicata nell’Associazione Guide Alpine Italiane. A lui si deve la riforma che ha cambiato il nome delle guide alpine in “guide alpine-maestri di alpinismo”.

Nel 2013 il film maker Alberto Simpliciotti gli ha dedicato un documentario dal titolo “Un giorno lungo 50 anni.”