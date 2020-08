Orvieto piange la scomparsa di Antonio Lombardi, Tonino per tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Orvieto lo ha salutato, con un commosso ultimo addio nei giorni scorsi in Duomo. Antonio Lombardi, Tonino per tutti, da tempo malato, si è spento all'età di 78 anni, mercoledì 19 agosto, all'ospedale Belcolle di Viterbo dove si trovava ricoverato.Conosciuto e stimato commerciante orvietano, Tonino ha servito per più di cinquant'anni, la propria clientela da dietro il bancone di quella che era l'attività di famiglia, il negozio di ferramenta e elettrodomestici di corso Cavour al civico 190, nel centro storico di Orvieto. Qualche anno fa la decisione di chiudere l'attività, e la perdita della moglie Silvana. Sempre gentile, affabile e preparato, Antonio Lombardi e il suo negozio hanno visto evolversi usi e costumi della società moderna; dai primi televisori, dai primi frullatori, lavatrici e lampadine, fino agli elettrodomestici più sofisticati, accanto alla ferramenta sempre fornita e a un servizio di consegne impeccabile.Alto, di corporatura robusta, Tonino era anche un grande appassionato di pallacanestro e non era infrequente, quando la salute lo permetteva, vederlo sugli spalti del PalaPorano a tifare le squadre cittadine della palla a spicchi. Passione che tutti in famiglia hanno condiviso, primo tra tutti il nipote Simone, e le figlie Monica e Raffaella. Profondo il cordoglio per la scomparsa di Lombardi a cui tutta la Orvieto Basket ha dedicato un ricordo affettuoso “Riposa in pace e continua a fare il tifo per noi” e tantissimi i messaggi arrivati alle figlie.Membro nel 2010 del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Lombardi ha rappresentato in pieno, e con grande orgoglio, una generazione di commercianti che purtroppo piano piano sta sparendo: negozi di prossimità dove si trovava tutto, dalla lampadina, al cacciavite, al forno elettrico, e dove si trovava anche passione per il proprio lavoro e dove era naturale fermarsi semplicemente per quattro chiacchiere sulla vita della città, sul basket, sullo sport, sulla politica.(nella foto a cura di Maurizio Conticelli, Antonio Lombardi è ritratto mentre premia il mitico Charlie Yelverton, quale miglior giocatore del I Torneo Internazionale di pallacanestro "Città di Orvieto" svoltosi nella cornice di Piazza Duomo nel 1973)