Orvieto in Philosophia #2022: tre giorni d’incontri con gli studenti per riflettere su “La legge morale in Kant”

Da mercoledì 30 novembre a venerdì 2 dicembre, la città di Orvieto ospiterà l’evento “Orvieto in Philosophia”, con la 6a edizione del Festival “Orvieto a due voci, festival di filosofia in dialogo” e l’8a edizione della “Decade kantiana”, due iniziative tra loro coordinate e con gli stessi obiettivi. Tre giorni di relazioni e dibattiti sul tema “La legge morale in Kant” con la partecipazione di filosofi di prestigiosi atenei italiani.

Un appuntamento pensato per le scuole superiori ed organizzato dalla Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto in collaborazione con Unitre Orvieto e Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”, con il sostegno ed il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e del comune, della Società Filosofica Italiana, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ministero dell’Istruzione.

L'evento è stato presentato lunedì 28 novembre dalla professoressa Lorella Monichini, consigliera del Centro Studi, dal professor Franco Raimondo Barbabella responsabile dell'iniziativa e dal Maestro Riccardo Cambri, presidente di Unitre. «Un Festival, che nel tempo è diventato un evento solido - le parole degli organizzatori - di rilevanza culturale ed educativa, a cui aderiscono gli Istituti d’Istruzione Superiore di Orvieto, di Terni (Liceo Scientifico “Galilei”), di Acquapendente (Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci”) e di Montefiascone (IISS “Carlo Alberto Dalla Chiesa”). La “Decade kantiana”, sul modello della tedesca “Kant Decade”, intende proporre all’attenzione degli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado temi kantiani che abbiano un impatto rilevante nella cultura contemporanea, in vista del trecentesimo anniversario della nascita del grande filosofo che cadrà nel 2024».

La lectio magistralis di quest’anno sarà tenuta dal professor Gianluca Cuozzo, ordinario di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Torino, su “La legge morale, da Kant al pensiero ecologico”, la mattina di venerdì 2 dicembre. Le relazioni del Festival, preparatorie come sempre della Decade, saranno tenute, nei pomeriggi di mercoledì 30 e giovedì 1 dicembre, da due giovani filosofi dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Quest’anno il programma si arricchisce della serata per piano e voce “Il suono dei diritti umani” con Stefano Corradino, giornalista di Rai News 24, musicista e orvietano, giovedì 1 dicembre alle ore 21:15, al Teatro del Carmine. Nel triplice ruolo di autore-pianista-cantante Stefano Corradino presenterà 7 brani di cui ha scritto musica e parole, ispirati a 7 storie che ha raccontato nei suoi servizi tv. Storie, vere, che dopo la ribalta televisiva sono diventate canzoni: il giornalismo quindi si fonde con la musica.

«Orvieto in Philosophia - hanno spiegato i promotori - vuole essere l’indicazione di un’utopia necessaria alla società contemporanea, che sembra volersi allontanare sempre più da visioni di largo respiro poggiate su analisi ragionate. In particolare, intende fornire ai giovani occasioni di riflessione e di orientamento, dimensionandosi su quanto afferma lo stesso Ministero dell’Istruzione a proposito della potenza formativa delle pratiche di ragionamento critico al fine di potenziare le competenze logiche ed argomentative così importanti per la formazione personale e per il lavoro».

Programma

Mercoledì 30 novembre ore 15 / 17 – Conferenza online https://meet.google.com/bjh-xida-wdx

Dott. Alberto De Vita, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

“Dovere o libertà nella morale kantiana? Le formulazioni dell’imperativo categorico nella ‘Fondazione della metafisica dei costumi’”

Giovedì 1 dicembre ore 15 / 17 – Conferenza online

Dott. Antonio Branca, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

“Legge, dovere, felicità”

ore 21:15 al Teatro del Carmine, “Il suono dei diritti umani” con Stefano Corradino, piano e voce. Ingresso su prenotazione al 338-7323884

Venerdì 2 dicembre mattina ore 9 / 13 (Decade kantiana #8, 2022) al Palazzo del Popolo – Sala dei Quattrocento,

Lectio Magistralis del Prof. Gianluca Cuozzo, Università degli Studi di Torino

“La legge morale, da Kant al pensiero ecologico”