ORVIETO Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, annuncia la sottoscrizione del contratto con l’operatore di telecomunicazioni Tim Brasil per l’erogazione di servizi digital e mobile payment attraverso la propria piattaforma in cloud computing Wonda. L’accordo, che non prevede scadenze, è stato raggiunto attraverso la propria società controllata di Rio de Janeiro, Vetrya do Brasil.



“È stato raggiunto un altro importante traguardo nel nostro percorso di crescita e internazionalizzazione della nostra offerta - ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo vetrya - Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con TIM Brasil, perché si tratta di un processo molto selettivo e ci colloca al livello dei più importanti attori globali di m-payment e digital services.”



I servizi erogati attraverso il digital hub internazionale del gruppo, potranno raggiungere direttamente gli oltre 59 milioni di clienti Tim Brasil.



“Questa operazione - ha dichiarato Simone Breccia, General Manager di Vetrya do Brasil - rientra in un più ampio piano di collaborazione che vede vetrya supportare Tim Brasil nella selezione e gestione post-vendita dei servizi digitali offerti dai molteplici fornitori di mercato ai clienti finali, nell’ottica di perseguimento di una “esperienza eccellente”, cuore della strategia commerciale dell’operatore.”





Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



