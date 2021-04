Orvieto, pensionato derubato dei soldi per i regali pasquali ai nipoti. La polizia trova il ladro e gli riconsegna tutto

Quando i poliziotti lo hanno chiamato dicendogli che avevano trovato il ladro che lo aveva derubato e gli hanno restituito tutti i soldi che gli erano stati sottratti si è commosso. E’ stata questa la reazione dell’ottantenne pensionato orvietano quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto lo ha contattato dicendogli che la denuncia di furto che aveva presentato tre ore prima era stata evasa positivamente, che il ladro era stato fermato e che la refurtiva gli sarebbe stata restituita per intero.

La vicenda era iniziata nella mattinata di ieri, venerdì 2 aprile, quando l'anziano si era recato di buon’ora in banca dove aveva ritirato dei soldi per fare dei regali ai nipoti in vista della Pasqua e per altri acquisti. Subito dopo è andato al supermercato con la propria autovettura e, mentre stava uscendo dall’esercizio commerciale, ha riposto la spesa contenuta nel carrello a bordo dell’auto, ha riportato il carrello nella zona di deposito lasciando appoggiato il borsello contenente circa 700 euro ed i suoi documenti personali sul portacarrelli e si è diretto verso la propria auto; dopo qualche secondo si è accorto della dimenticanza, è tornato indietro a riprendere il borsello ma ha dovuto constatare che ormai era sparito.

Il pensionato ha chiesto subito aiuto e il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, dopo aver ascoltato il racconto dell’ottantenne si è subito messo alla ricerca del ladro. Sono state visionati i filmati delle telecamere che riprendevano il luogo dove era parcheggiata la vettura derubata e si è potuto così vedere il ladro che nel giro dei pochi secondi di distrazione dell’anziano ha rubato il borsello incustodito ed è fuggito. Dopo aver visionato le immagini dalle quali si vedevano i tratti somatici del ladro, gli agenti della Squadra Volante si sono messi subito alla ricerca dell’autore del reato, allargando sempre di più il raggio delle ricerche.

Quando ormai si stavano per perdere le speranze di rintracciarlo, una pattuglia della Squadra Volante lo ha visto nei giardini pubblici di Orvieto Scalo; alla vista della polizia ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato e portato in Commissariato. Si tratta di un cittadino marocchino, da anni regolarmente residente in Italia che è solito aiutare i clienti di un supermercato a riporre i carrelli dopo la spesa in cambio di qualche soldo ed aveva ancora con sé tutta la refurtiva. A quel punto la vittima del reato è stata convocata in Commissariato e gli sono stati restituiti tutto il denaro e gli effetti personali che gli erano stati rubati.

L’autore del furto, poiché erano ormai passate diverse ore dal reato, come previsto dalla legge è stato denunciato per furto con destrezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni.

