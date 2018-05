di Vincenzo Carducci

ORVIETO - «Siamo sicuri che la Regione ribadirà, come già fatto in precedenza, la volontà di non superare il parere espresso dal Comune di Orvieto nel rispetto di un territorio che è stato determinante per la vittoria del centrosinistra e della presidente Marini alle ultime elezioni regionali». In vista della convocazione del comitato di coordinamento che dovrà esprimersi sul progetto di ampliamento della discarica, il segretario del Pd di Orvieto, Andrea Scopetti, va in pressing sulla giunta regionale alla quale, alla luce del via libera della Soprintendenza, spetta l’ultima parola dopo il “no” politico in conferenza dei servizi del sindaco Germani.



NODO POLITICO «È ormai chiaro che l’attenzione non è più concentrata su una valutazione tecnica – afferma Scopetti - sulla quale ci riserviamo comunque di verificare in sede di ricorso che tutte le normative siano state rispettate, ma esplicitamente politica. Il consiglio comunale ha espresso la sua contrarietà in difesa del proprio territorio, non ritenendo il progetto presentato in grado di incidere positivamente né sui livelli occupazionali né sulle politiche di sviluppo della nostra comunità. Confidiamo nella responsabilità che abbiamo affidato nelle mani del sindaco Germani – conclude - che dovrà far prevalere le ragioni di un territorio che, su questo tema, non si è mai sottratto a risolvere problemi regionali ed extraregionali. Ora chiediamo di essere messi nelle condizioni di poter contribuire in modo diverso alla soluzione del problema, con benefici che possano ricadere anche sui cittadini e non solo sui privati». Un passaggio, quest’ultimo, che apre anche altri scenari poiché se la Regione dovesse superare il parere del Comune il Pd orvietano potrebbe chiedere il conto al primo cittadino in questa estenuante “guerra fredda” tra la segreteria dem e l’amministrazione.

