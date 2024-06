Orvieto, paura sull'A1 per il rimorchio impazzito che si è staccato da un tir: nessun ferito al lavoro la polizia stradale

ORVIETO - Tragedia sfiorata poco fa sull'A1, dove il rimorchio di un mezzo pesante si è staccato dal trattore stradale e ha continuato la sua corsa completamente senza controllo sulla carreggiata autostradale.

E' un miracolo che non ci siano stati feriti nel tratto tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, dove è accaduto il singolare incidente.

Il rimorchio, per una fortunata combinazione, è rimasto sulla corsia già percorsa fino a che non si è ribaltato obliquamente senza compiere importanti deviazioni di traiettoria che, ovviamente, sarebbero state improvvise e non segnalate.

I conducenti dei veicoli leggeri e pesanti che lo hanno trovato improvvisamente fermo in mezzo alla strada, sono riusciti ad evitare l’impatto dando l’allarme alla polizia stradale. Una pattuglia della sottosezione di Orvieto ha raggiunto in pochi minuti il punto in cui era stato segnalato fermo il semirimorchio mettendo in sicurezza la zona e scongiurando la possibilità di ulteriori incidenti.

Del mezzo che si sarebbe sganciato per cause al vaglio della polstrada, carico di merce non pericolosa, è in corso il recupero. Al momento il traffico scorre sulla corsia di sorpasso senza particolari difficoltà.